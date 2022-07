Menukasse spordiparki lisandub ka närvikõdi

Pumptrack on jalgratturitele, tõukeratturitele ja rulatajatele mõeldud võrdlemisi uudne künklik asfalditud ekstreemspordirada, milletaolisi on 2015. aastast Eestisse loodud üksjagu. Kuigi huvi rajatiste vastu on suur, on Tartus praegu vaid üks selline rada Veeriku kooli juures, see aga terve linna adrenaliinisõltlasi ära ei teeninda.