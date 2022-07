Ühe suure asutuse kunstnik. Kõlab pisut nõukaajalikult. Ja pealegi, kunstnik on see, kes lihtsalt peab midagi ise looma, sest muudmoodi ei saa. Lilian Mengel tunneb, et tema on rohkem nagu kujundaja, kes teenib teiste nägemust. Ja täitsa hea meelega!