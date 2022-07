GALERII ⟩ Rallirahvas ärkas Peipsiääres koos esimeste uhkete hüpetega

Tänast esimest kiiruskatset vaatas kirev publik: eestlased ja välismaalased, pisikesed põnnid ja vanaemad-vanaisad. Kellel oli käes binokkel, kellel kõrvas klapid, et otseülekandest ja tulemustest aimu saada. Mõni rüüpas aga vägijooki ja ootas, kuni kopter ülevalt paistma hakkab. Seda sellepärast, et kui silmapiirile ilmub must helikopter, ei ole ka auto enam kaugel.