Politsei kiiruskaamera ja alkomeetri eest ei pääse ka ralliässad

Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa sõnas, et põhirõhk politseinike töös läheb sellele, et ralli ajal ei oleks kiiruseületamisi, ning kontrollitakse aktiivselt ka juhtide kainust.

Et ralliässad liialt kiirust ei ületaks, aitava neil lubatud kiirusest kinni pidada motokooli Motohunt tsiklimehed, kes eskordivad neid tihedama liiklusega paikades katselt katsele. Motohundi juht Raino Verliin sõnas, et motoeskort aitab rallisõitjaid distsiplineerida ning ralliässad naljalt eskortivast tsiklist mööda tuhisema ei hakka.

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava rõhutas, et varasematel aastatel on ralli möödunud üsna rahumeelselt. Et see ka sel korral nii läheks, palub Aava nii publikult kui ka teistelt, kel ralli ajal Lõuna-Eesti teedele asja, mõistvat suhtumist. «Varuge aega ja kannatust,» lisas ta.