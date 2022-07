Galerii ⟩ Rallimelu jõudis kesklinna, autovabaduse puiestee täitus fänninänniga

EXPO alal on sel korral kohal ka WRC rallisimulaator, kus on võimalik proovida, mis tunne on sõita päris ralliautos. Kohal on ka eestlaste loodud päikeseauto Solaride, mis läbis eelmise aasta lõpus samuti omamoodi maailmameistrivõistluse. Solaride auto ja meeskond osalesid mullu novembris Marokos üleilmsel päikeseautode võidusõidul. Nüüd saavad kõik huvilised Tartu keskpargis imeliikurit ka oma silmaga kaeda.