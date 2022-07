Tõnis Lukase ministriks saamise korral valitakse Tartu uus volikogu esimees septembris

Tartu volikogu liikmeks saab Lukase volituste peatumisel Allan Unt, kes on praegu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige. Koalitsioonilepingu kohaselt on volikogu esimehe koht Isamaa erakonna täita. Uue esimehe saab valida volikogu liikmete hulgast. Isamaal on volikogus viis kohta.