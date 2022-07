GALERII ⟩ Võnge festival sai alguse sõprade kokkutulekust ning rändab nüüd üle Eesti

«Igas kohas on oma võlud. Tänane asukoht tundus alguses Tallinnast kui meie põhisihtgrupist liiga kaugel, aga tegelikult on mõnus,» rääkis Sikk. Kui mõnest teisest sündmusest tüdinevad inimesed peakorraldaja sõnul kiiremini ära, siis Võnge festival on igal aastal värske. Mullu külastas sündmust 2200 inimest, tänavu on see arv ulatunud juba ligi 3000ni. «Oleme kasvanud suuremaks, aga samas pole intiimsus kuhugi kadunud,» ütles Sikk.

Peipsi ääres toimuvalt festivalilt leiab väga palju detaile. Näiteks on puude külge kinnitatud pilliroog või ripuvad okste vahelt alla värvilised käbid. Loomulikult ei puudu võrkkiiged, slackline'i köied või värvilistest piltidest puude vahele riputatud näitus.

Igal aastal jälle nullist

Ilusa ilmaga on festivalil palju teha. Mis oleks aga vihma korral korraldajate plaan? Tarmo Sikk muigas, sest siiani pole kunagi nendel kuupäevadel juulis sadanud. «Aga meil ikkagi on esinejate jaoks olemas varuplaan,» kinnitas ta.

Kui alguses pidi korraldusmeeskond sündmuse toimumisele peale maksma, siis tänaseks on Eestis mitmeid omavalitsusi, kes on avaldanud soovi festivali toimumiskohana ning nüüd jah-vastust ootavad. Palju lihtsam oleks korraldada festivali ju ühes kindlas kohas. Miks on valitud raskem variant?

«Tõsi, iga kord tuleb alustada nullist, puudub taristu ja tuttavad näod. Me vahetasime asukohta pärast seda, kui esimesel festivalil oli iga artist erineval laval esinenud. Siis saime aru, et kui järgmisel korral samas kohas teha, peab hakkama midagi korduma ning seda me ei soovinud,» tõdes Sikk.