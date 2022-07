UTLIB ⟩ Vastuolu: 390-aastane alma mater ja 220-aastane raamatukogu. Kuidas siis nii?

Tartu ülikooli raamatukogu on helge koht lõputute raamaturiiulite ja lugemissaalidega, kus on lauad, toolid ja pistikupesad. Ilmselge ju, et need peavad ühes raamatukogus olemas olema. Rääkimata söögitoast ja puhkeruumist jooksulindi, trenažööride, joogamattide ja hantlitega.