Ultrajooksja Hannes Veide asub Soomes tiitlit kaitsma

Tartus elaval Veidel on nüüdseks seljataga 60 ultrajooksu, neist enamik on olnud üle saja kilomeetri pikad. Veide selgitas, et umbes sealtmaalt arvestavadki jooksjad ise, et tegu on ultrajooksuga, kuigi ametlikult loetakse selleks maratonist pikem katsumus. Oma põhialaks peabki ta backyard’i jookse, mis toimuvad keerulistel maastikel ning mille võitmiseks tuleb tunniga läbida 6,7-kilomeetriseid ringe seni, kuni teised seda enam ei suuda. Veide pikim jooks on olnud 55 tundi ehk ligi 370 kilomeetrit.

Raske päevarada

Ka Nuuksio ultrajooks on üks selliseid. Veide leidis, et selle võib teiste seast esile tõsta kui kõige keerulisema päevarajaga backyard’i ultrajooksu. «See on niivõrd raske, et ka tugevad jooksjad mõistavad väga ruttu, et seda rada tunni ajaga läbida, peab kogu aeg pingutama, pole aega isegi korraks järvest vett võtta, et end jahutada,» sõnas ta. Rada olevat täis juurikaid ja kaljunukke, on kurviline ning läbida tuleb ka soist ala.

Küll olevat paljudele ehk noorematele ja kiirematele jooksjatele meelepärane selle öörada. Erinevalt päevarajast kulgeb see asfaldil, kus küll tõuse on, kuid sellegipoolest saab seal rahulikumalt võtta.