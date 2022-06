Väsinud ilmega vallamaja läheb kolmandat korda remondiraha püüdma

Tartu vallamaja on väsinud ilmega ja majas puudub korralik ventilatsioon. Tartu vallavanem Jarno Laur tõdes, et ka volikogu istungid ei toimu enam vallamajas, sest rahvarohked üritused on kehva ventilatsiooni tõttu piinarikkad. Istungid on nüüd Jääaja keskuses.