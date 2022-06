Kooli hoolekogu ähvardab kohtuga

Pärast võimuliidu mitu kuud kestnud tööd valminud plaan ütleb, et linna kaks vene emakeelega laste kooli peaksid nelja aastaga olema lõpetanud ülemineku eestikeelsele õppele, see tähendab, et õppetööst 75 protsenti oleks eesti keeles. Järk-järgult, alustades esimestest klassidest. Eestikeelseks peaksid muutuma ka vene emakeelega laste lasteaiad.

Seda keelenihet käisid Puškini kooli hoolekogus arutamas abilinnapea Lemmit Kaplinski ja haridusosakonna juhtaja Riho Raave. «Ütlesime välja meie mured ja arvamused, aga abilinnapead ei huvita väga. Ta ütles, et see ongi juba kompromissotsus, aga ei öelnud, kellega see kompromiss on,» sõnas Panova. «Arutasime lapsevanematega, mida edasi teeme. Lubasin, et jätkan konsulteerimist juristidega ning siis valmistame ette kohtupöördumise.»