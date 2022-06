Infarkti saanu: nagu betooni oleks hakatud sisse valama!

Teise loo räägib 68-aastane Võrumaa mees, kes oma nime öelda ei soovi. Tema haigestus aprillis. Palavik püsis kümme päeva. Kiirabi viis ta kodust Lõuna-Eesti haiglasse. Test ütles, et on koroonapositiivne. Neljandal päeval läks mehe seisund nii halvaks, et reanimobiil tõi ta Võrust ära Maarjamõisasse. Tema kahepoolne kopsupõletik vajas kolme nädalat intensiivravi ja teist kolme nädalat statsionaarset taastusravi. Alles kolmapäeval pääses Võrumaa mees taastusravikliinikust oma metsakülla tagasi.