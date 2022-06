Tehnilised probleemid reisirongis tekitasid veerandtunnise hilinemise

Elroni piletikontrolör rääkis, et Elvas seisma jäänud rongi vaevas tehniline rike, mille tõttu jaama siseneda ei tohtinud. Samal ajal kui tehniliste viperuste parandamisega tegeleti, muretsesid Elroni töötajad ka selle pärast, et reisijad jõuaksid Tartus ümber istuda Tallinna suunal liikuvale rongile. Peale mõningast menetlemist selgus, et Tartu-Tallinna liini rongijuht istus ka ise probleemide käes vaevelnud rongis ning ootas samuti Tartusse jõudmist.