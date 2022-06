Suri raadiomees ja literaat Vello Lään

Vello Lääne surmast teatanud Illari Lään märkis, et kuigi tema isa töötas pikki aastakümneid nii televisioonis ja raadios kui ka trükimeedias, jäi raadiotöö kindlasti tema suurimaks kutsumuseks. Viimaste aastate kirg oli aga raamatute koostamine. «Tema elutööks jäi kahtlemata Eesti esimese eraraadiojaama Raadio Tartu asutamine 1991. aastal,» lisas Illari Lään.

Raadio- ja teletöö kõrval koostas ja kirjutas ta raamatuid. Paljud neist on teatmeteosed ühe või mitme spordiala kohta. Ta kirjutas ka lennundusest, saunast, veinidest jm, pani raamatukaante vahele tuhandeid anekdoote. Ta tõlkis ka inglise ja bulgaaria keelest.

Mullu septembris andis Vello Lään Tartu Postimehele intervjuu Tamme poldri taga metsa all Võrtsjärve ääres, kus ta elas koos abikaasa Ingega. Juttu oli sellestki, kuidas ja kui palju kuulab raadiomees nüüdsel ajal raadiosaateid. «Kuulan arvutist,» ütles ta. «Aga ma kuulan – ja see jääb nii surmani – tahtmatult ka seda, kuidas on saated tehtud. Ma tean, mismoodi peaks hästi tegema.»