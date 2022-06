Lennundusmuuseumi omanik Mati Meos hüppab ühelt hoorattalt teisele

No mis meil ikka, niita on vaja. Siin on kümme hektarit maad ja kõik on vaja niidukiga üle käia. Ka lennukava muutub pidevalt: ühed tulevad, teised lähevad, telefon heliseb järjepanu. Alles teatati, et Hispaania lendurid pühapäeval esimest lendu ikka ei tee, nüüd öösel tuli meil, et vist ikka tulevad küll. Inimesed on natuke pahased, miks lõplikku kava väljas ei ole, aga lennunduses polegi ju lõplikke lennukavasid.