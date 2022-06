GALERII ⟩ Tänavatantsu karikavõistluste teisel etapil Tartus selgusid parimad

Ta tõdes, et alaliidu loomine tänavatantsijatele on väga oluline. «Selleks, et lapsepõlvespordist kasvaks välja tipptasemel sport, on igale alale vaja organisatsioone, alaliite, aktiivseid eestvedajaid. Eesti Tänavatantsijate Liidu näol on tegemist väga väärtusliku organisatsiooniga, kes tänavatantsu valdkonnale palju juurde annab, lisavõimalusi loob ning tänavatantsu koos oma liikmetega jätkusuutlikkult tulevikku viib,» lisas Nilson.