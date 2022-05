Error Tantsukool tähistas juubelit tantsuetendusega

See tähendab, et lisaks kõikidele tantsukooli gruppidele, kes oma selle hooaja tantsukavadega üles astusid, kohtusid vaatajad sünnipäevale juhuslikult sattunud vahva poisikese Vinskiga, kes läbi lavaliste kohtumiste ning põnevate videolahenduste jutustas lugusid tantsukooli ajaloost ja oma kodulinna Tartu erinevatest paikadest.

Tantsuprojektist on võimalik osa saada ka peale juubelietendust - Tartu linna erinevatesse paikadesse üle on paigutatud QR-koodiga kleepsud, millest igaüks avab just sellesse paika loodud tantsulise videolavastuse. Legend iseloomulike paikade leidmiseks on üleval Error Tantsukooli kodulehel. Juubeliprojekti toetas Tartu Linnavalitsus.