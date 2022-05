Võrrid mõõtsid 120 meetrit üksteisevõidu

28. mai pärastlõunal hõljus Jõgeva kesklinnas punnvõrride summutitest tõusev sinine toss mitu pikka tundi, sest kui võrr ei tossa, on see märk sellest, et määrib vähe, ja siis on oht suur, et mootor jookseb kokku. Nii räägivad asjatundjad. Võrrile käib nimelt paaki küttesegu ehk bensiin pluss õli nagu murutrimmeriski: küte põleb, õli määrib ja tossu peab tõusma!