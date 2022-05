GALERII ⟩ Võidusõit sai hoo sisse, jõudude vahekord muutub ja eestlastel on kõik veel võimalik

Vaid mõni ring tagasi tundus, et kahest esisõitjast jääb punt ohtlikult maha, kuid tänu Ampler Team Tartu 2024 sõitjatele jõutakse esimestele järele. Kõik on veel võimalik ja jäänud on viis ringi. Madis Mihkels on mingil põhjusel langenud tahapoole, eestlaste rõõmuks on aga heas sõiduvees Norman Vahtra ja Mihkel Räim.