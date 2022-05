Enim patsienditänu pälvisid naistearst Pille Soplepmann ja kirurg Taavi Põdramägi

Enim tänu pälvisid doktor Pille Soplepmann naistekliinikust ning doktor Taavi Põdramägi kirurgiakliinikust, seda nii tulemusliku ravi kui ka meeldiva ja mõistva suhtlemise eest.

Milliste sõnadega tänatakse naistearsti?

Hea dr Pille Soplepmann! Tahtsin Teid tänada kogu oma südamepõhjast, et tundsite muret, võtsite vaevaks edasi uurida ja mind eriarsti juurde saata. Veel tahaksin ma, et edastaksite minupoolse tänu ka osakonna personalile, kes nendel päevadel minuga tegelesid. Imetlen, kuidas kõik teevad oma tööd südamega – pigem natuke rohkem, kui vähem. Iga patsient on eriline, mitte lihtsalt järjekordne töö.

Doktor Pille Soplepmann tegi mulle günekoloogilise operatsiooni, mis väga hästi õnnestus. Minult südamlik tänu talle, kui väga heale spetsialistile, kel jagub südamlikkust ning abivalmidust suheldes patsiendiga.

Olin oktoobri lõpus naistekiiniku patsient ja ma tahan tänada kõiki tublisid töötajaid, kellega ma kokku puutusin. Nendest kõige-kõige-kõigem on aga doktor Pille Soplepmann. Tema tegi minu heaks palju rohkem, kui oli tema otsene kohus. Tänu talle saan jälle vabalt istuda ja astuda. Nüüd ja praegu, mitte mitu kuud hiljem. See on suur asi.

Doktor Pille Soplepmanni õnnitleb kliinikumi teadus- ja arendustegevuse juht professor Joel Starkopf. Foto: Evelin Lumi

Mida tunneb arst?

Kui dr Pille Soplepmannile uudis teatavaks tehti ning teda lillekimbu ja tänukirjaga ka kliinikumi poolt meeles peeti, oli see talle üllatus ja suur rõõm ühekorraga.

«See tegi südame tõeliselt soojaks,» ütles ta. «Mis saab arstile olla suurem rõõm... Ma olen valinud imelise eriala – sünnitusabi ja günekoloogia. Meie töös domineerivad rõõmsad ja õnnelikud hetked. Me saame enamasti tunnistada patsiendi haigusest tervenenuks, me oleme uue elu sünni juures. Me ei karda hoolida ja näidata emotsioone.»

Me kõik teame, et arst on meditsiinis ekspert. Patsient on aga oma elu ekspert. Tore, kui sellest koostööst tekib teineteisemõistmine ja sünergia, leiab dr Pille Soplepmann.

Ta lisas, et tema kindlus ja tugi on naistekliiniku kolleegid. Patsientide tänu kuulub doktor Soplepmanni sõnul kindlasti ka neile, eriti günekoloogia osakonna õdedele ja hooldajatele, sest kõik töötavad ju koos.

«Olen ka õnnelik, et saan alati helistada headele spetsialistidele-kolleegidele teistest kliinikutest, et ükski patsiendi mure ei jääks lahenduseta,» rääkis ta veel. «Patsient on mulle olnud alati eeskätt inimene, mitte teenusesaajast klient või diagnoos. Me kõik teame, et arst on meditsiinis ekspert. Patsient on aga oma elu ekspert. Tore, kui sellest koostööst tekib teineteisemõistmine ja sünergia.

Minu kreedo on professionaalsed teadmised ja oskused, samas usalduse loomine, inimlikkus, kuulamisoskus, patsiendi soovide arvestamine. See kõik aitab patsiendi paranemisprotsessi kiirendada ja sujuvamaks muuta. Kui kõik see paneb patsiendi silmad särama ja äratab soovi arsti kallistada, siis see ongi see, mida ma oma töös armastan.»

Kuidas tänatakse kirurgi?

Tänan osakonna kõiki töötajaid – õdesid, hooldajaid, põetajaid. Eriti tänan kirurge doktor Taavi Põdramägi ja doktor Margus Kivisilda minu eduka paranemise eest operatsioonist taastumisel. Tänan ka 1. intensiivravi osakonna töötajaid. Te olete kõik väga imelised inimesed!

Tänan kõiki kes mind lahke sõna ja heatahtliku pilguga toetasid ega lasknud mul musta auku kukkuda. Siired tänud dr Taavi Põdramägi, õed ja põetajad.

Avaldan tänu kogu osakonnale ja eriti dr Taavi Põdramäele, lahke ja sõbraliku vastuvõtu ja operatsiooni läbiviimise eest.

Soovin suuresti tänada osakonna personali. Erilist tänu soovin dr Taavi Põdramäele. Olen tänulik tema oskustele ning professionaalsusele. Tänan kõiki osakonna õdesid.

Doktor Taavi Põdramägi õnnitleb kliinikumi teadus- ja arendustegevuse juht professor Joel Starkopf. Foto: Evelin Lumi

Mida vastab arst?

Doktor Taavi Põdramägi oli patsientide suurest tunnustusest liigutatud. «See on noorele arstile ootamatu ja meeldiv üllatus,» ütles ta. «See on tunnustus kogu kirurgilisele ja günekoloogilise onkoloogia osakonnale. Isiklikult tänan oma lähemaid kolleege, osakonna õdesid ja põetajaid, keemia- ja kiiritusraviarste, anestesiolooge, intensiivraviarste, operatsiooniõdesid, radiolooge ja patolooge kelle usalduse ja toeta ei oleks võimalik seda tööd teha.»

Mida rohkem patsient teab, mida suurem kaasatus, seda edukamalt kulgeb võitlus vähiga, ütles Taavi Põdramägi.