Täna kell 9.18 teatati, et Tartus Kuperjanovi 2 juures on tänavalt leitud umbes 3-aastane poiss, kes oli väljas üksinda. Poiss ei räägi peaaegu üldse ning seetõttu ei teata ka tema nime. Saab aru eesti keelest. Poisil on heledad juuksed, seljas sinine autopiltidega särk, jalas rohekas-hallid püksid ja botased.