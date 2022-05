Raudtee veetorn seisab elutult ja hoopis mujal kui tema eellane vaksali algusajal

Ei ole teada, kas tuul, tuvid, ajahammas või veel miski oli Tartu raudteejaama veetorni ülemisest osast ühe plekitüki lahti kangutanud. Linnavalitsus saatis hooldusfirma mehed koos korvtõstukiga seda korda tegema. Et kaugele märgatav ehitis vaksalis on seisnud kasutuseta juba palju aastat, tundis Tartu Postimees huvi, miks on see nõnda ja kuidas näeb kultuurimälestiste registrisse kantud rajatis välja seestpoolt.