TARK TARTU ⟩ Bioloog Raivo Mänd: elu pärast surma on teaduslik fakt!

On väga raske leida tõestust kõigele, kuidas elu Maal sadu tuhandeid aastaid tagasi arenes. Teadlased saavad küll luua usutavaid stsenaariume ja teha järeldusi, aga see kõik ei pruugi olla päris tõsi. Kindel on vaid see, et kõiki elusorganisme on kujundanud geenid ning geenide peamine eesmärk on pääseda kehast, kus nad viibivad, edasi järglaste kehadesse.