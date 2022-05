Kivid on kaetud kummipuruga. Need on osa Oa tänava rekonstrueerimisprojekti maastikuarhitektuurilahendusest.

Visiooni autor on maastikuarhitektuuribüroo Kino, mille arhitektid selgitasid, et Oa tänava projekteerimine algas üsna kaua aega tagasi, oli päris mitu avalikku koosolekut, mille üks läbivaid teemasid oli munakivid.Sillutises kive lõpuks erinevatel põhjustel ei kasutatud, küll aga jäi kivi kui kujunduselement meelde. Suuri kive on linnapildis vähe, aga need, mis on, tekitavad enda ümber ikka elevust: lapsed ronivad, kivil istuvad nii inimesed kui linnud, kivi ümber kujuneb teistsugune mikrokliima, külgedele kasvab sammal jne.