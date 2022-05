OTSEÜLEKANNE ⟩ Prima Vista viib kohtuma lüürilise minaga

Prima Vista viimasel päeval avaneb kõigil võimalus kohtuda maailma kultuuri- ja mõtteloo tõelise vaimuhiiglasega, kelle olulisust ka meie keele, kultuuri ja rahvusteadvuse kujunemisel ja põlistamisel ei ole võimalik alahinnata. Avalik kohtumine lüürilise minaga on etenduslik ühismõtisklus, mis käsitleb luule olemasolemise viise kultuuriloos, meid ümbritsevas tegelikkuses ja ennekõike iga inimese südames. Kesksel kohal on küsimus: kas pole nii, et luule loob meid samavõrd kui meie luulet?