Kirjanik tunneb uhkust Karjala üle

Ühtlasi saab raamatu lugeja aimu, millised mehed, naised ja lapsed on karjalased, mida nad teevad ja kuidas kõnelevad. Ja näiteks sedagi, mida nad söövad. Keränen tuletab meelde, et Karjala pirukas on leidnud tee ka eestlaste toidulauale, ning selgitab, mis on kukkonen, vatruska ja sultsina. Need ei ole ainukesed karjalakeelsed sõnad ja väljendid, mis ta on kaante vahele kirja pannud.