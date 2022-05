Esmaspäeva pealelõunal laekus häirekeskusele info, et Tartus Pauluse kalmistul on teises maailmasõjas hukkunud Saksa sõdurite monumendile soditud vaenusümboleid. Politsei esindaja kinnitas, et monument puhastatakse ning teo toimepanija selgitatakse süüteomenetluses.