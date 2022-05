Üks parkla, seitse romu, elanikel villand

Hiinalinnas otse Tüve tänava vastsete sotsiaalmajade kõrval on autoparkla, mida vaatama kutsudes küttis kohalik korteriühistutegelane huvi üles jutuga, et tema tuttavad ka ei usu, et selline asi Tartus üldse võimalik on – suur hulk seisma jäänud autoromusid, mõnel pole rattaidki all.