Talunik leidis Avinurme alevis põllutööde käigus kaks mürsku

Põllumees leidis Avinurmest 75-millimeetrise ning 105-millimeetrise kaliibriga mürsud, mis olid mõlemad välja laskmata. Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik rääkis, et lõhkekehad leidnud mees tegutses tublilt ning oli leiukoha märgistanud värvilise postiga, misjärel ta koha häirekeskust teavitas.

Leitud mürsud plahvatusohtlikud ei olnud, sest neist ühel oli sütik purunenud ja teisel puudus see üldse. Kiik sõnas, et ilmselt olid need kunagise lahing- või muu tegevuse käigus sinna toodud ja vedelema jäetud.