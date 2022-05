Tartu kunstimajas avatakse täna kolm uut näitust

Edgar Tedresaar «Antropotseen» / Suur saal / 06.05.–05.06.2022

Näitus tegeleb ajastikuga, mil inimliik on biosfääris domineeriv ning meie tegevus mõjutab otseselt planeedi elukeskkonda. Tedresaar keskendub peamiselt maastikele, mida inimene on ümberkujundanud ja korrastanud ning kust pärinevad tehnoloogiakeskse maailma jaoks olulised maavarad ja muud ressursid. Kõige selle peale me igapäevaselt ei mõtle, kuid nende ammutamise tulemusena hävivad nende piirkondade looduslikud liigid ja keskkonnad ning majandusliku kasu nimel kannatavad suured inimhulgad.

Marge Nelk «Trompe-l’oeil ehk silmapete» / Väike saal / 06.05.–05.06.2022

Marge Nelk tegeleb oma näitusel maagilise inventuuriga – enda ümber ja sisse kogunenud asjade ning nähtuste inventariseerimise ja süstematiseerimisega. Süsteemide loomiseks on ta kasutanud Trompe-l'oeil stiilis kurioosseid kabinette (Cabinets of Curiosity), mis sobivad selleks suurepäraselt. Ent siiski on need süsteemid vaid silmapetted.

Uwe Schloen «Eesti + mina» / Monumentaalgalerii / 06.05.–05.06.2022