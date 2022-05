Tartlane tahab jõe äärde vaatetorni

Üks konkursil osaleja on Andres Nöps, kes sooviks, et Emajõe äärde Jänese matkaraja ja vabaujula lähedusse rajataks vaatetorn. Inspiratsiooni sai Nöps Tallinnas Rocca al Maresse püstitatud tornist, millesarnaseid võib näha ka Pärnu rannas. Ta märkis, et looduslikest materjalidest ehitatav torn võiks meelitada inimesi rohkem Emajõe äärde loodusesse matkama.