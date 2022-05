VIDEO ⟩ Sulametall voolas maa sisse vormidesse ja jahtus Maarja kiriku kelladeks

Maarja koguduse õpetaja Timo Švedko ütles palve ja laulis koos koguduse esindajatega koraali «Püha vaikne rahu» ning õnnistas tööd. Seejärel tagusid meistrid sulatusahju ava lahti ja sulametall voolas kellavormidesse, mis on maa alla maetud. Kellade vormidest väljavõtmine algas täna hommikul.

Kellade kättesaamiseks tuli need pärast jahtumist pinnasest välja kaevata.

Sihtasutuse Tartu Maarja Kirik juhataja Silvia Leiaru teatel valmivad kellad raha eest, mille on Maarja kogudusele annetanud Janek Veeber koos perega. Komplekt koos vajalike lisadega, nagu näiteks helistamismasinad, kellatool ja kellarõdu aknad, maksab umbes 150 000 eurot. Kellade jaoks on 2000 eurot annetanud ka Rein Kermes.

Järgmiseks Maarja kiriku taastamise etapiks on kavandatud Tiigi tänava poolsete töö- ja olmeruumide kandevkonstruktsioonide väljaehitamine ja katusetööd. See läheb maksma eeldatavasti kuni miljon eurot. Maarja kiriku olemasolev katus sajab hoolimata mitmetest parandustest jätkuvalt läbi. Vana eterniit on õrn ja katust parandades võib seda kergesti teisest kohast vigastada.