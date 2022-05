Galerii ⟩ Tartumaa haruldased nartsissid puhkesid taas õide

Tänavune pikk talv ja vinduv kevad lasi ka nartsissidel oodata. Kui tavaliselt puhkevad Sookalduse nartsissid õide aprilli keskpaigas, siis nüüd jäi õitsemisaeg päris aprilli lõppu. Nartsisside kõrval on koha leidnud ja õied lahti löönud ka ülased.

Nartsisside õitesmise ajal külastavad nende looduslikku kasvupaika paljud külalised. Keset välu on isegi sisse tallatud rada, kuid külalistel tasub olla ettevaatlik ja tähelepanelik, sest nartsissiväli on looduskaitse all.