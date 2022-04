VIDEO ⟩ Inna Šulženko aitab Dnipros puuetega inimesi. Teel koju kohtab maanteel tohutult pikka sõjamasinate kolonni

Rõõmus hetk. Foto: Erakogu foto

Inna Šulženko rääkis täna, et eile ta oligi oma hoolealuse Anjuta juures.

Ratastoolis Anja on 26-aastane ja sedavõrd tubli, et on võidelnud endale bakalaureusekraadi psühholoogias.

«Ma olin temaga kohtumist kaua oodanud ja see kujunes väga rõõmsaks,» ütles Inna. «Töötasime metafoorsete kaartidega, rääkisime elust. Sain võimsa energialaengu ta koeralt, kelle nimi on Yumma, ja kes arvab vist, et on kass.»

Kass sellepärast, et see koer Yumma istus kaks tundi Inna Šulženko käte vahel süles ega kippunud kuhugi. Ime veel, et ta nurru ei löönud.

Inna Šulženko treenib oma hoolealust Anjat ja hoiab süles koera, kes istub seal truult. Foto: Erakogu

Inna Šulženko jutustas ka Anja emast Natalja, kes õmbleb haiglasse sattunud haavatud sõduritele pesu, samuti rindel vajaminevaid veste.

Milline suurepärane perekond, kes ei kurda millegi üle, kes saab hakkama ja täidab veel suurt ülesannet, mille on nende ette seadnud sõda, rääkis neist Inna Šulženko.

Anja ema Natalja, kes õmbleb asju, mida sõda nõuab. Foto: Inna Šulženko

Selles peres on tegelikult kaks koera, kes on head abilised peres ja kelle kohalolu hoiab igaühe tuju üleval.

Vestid sõjameestele, mida õmbleb Natalja. Foto: Erakogu foto

Kui Inna Anja ja Natalja juurest tagasi koju sõitis, liikus talle tee peal vastu tohutu pikk Ukraina sõjamasinate kolonn. «See tõi mind tagasi reaalsusesse ja pani mõtlema, kui ebakindel on elu ja mitte keegi ei tea, mida toob homne päev,» ütles ta.

Viimastest Dinptopetrovski oblasti sõjauudistest on aga lugeda, et Venemaa okupatsiooniväed on Dnipropetrovski oblastisse Velyka Kostromka ja Marianske külade lähedale paigutanud mitu raketiheitjat Grad.

Telegramis ütles Dnipropetrovski oblasti sõjaväevalitsuse juht Valentyn Reznichenko täna hommikul, et okupandid avasid Gradidega tule Velyka Kostromka ja Marianske pihta. Tabamuse said taluhooned. Esialgsetel andmetel hukkunuid ei ole, aga see teave vajab kinnitamist.

Velyka Kostromka ja Marianske asuvad Dniprost umbes 130 km kaugusel edelas.