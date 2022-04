GALERII JA VIDEO ⟩ Raeplatsil kõlas Singer Vinger ja avati tantsuga raamatukogude aasta

Raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre rääkis, et selle teema-aasta puhul on oluline näidata, milliseid erinevaid teenuseid ja võimalusi raamatukogud pakuvad. Seda enam, et paljudele ongi raamatukogu ehk ainuke avalik ruum, kus on võimalik erinevate hobidega tegeleda.

Spetsiaalne koreograafia

Kuigi Valdre tõdes, et tantsimine on nendest võimalustest vaid üks väljund, anti raamatukoguaastale start just tantsides, seda tantsuaktsiooniga «Raamatukogude aastal tantsuga». Selleks tulid Tartus Raekoja platsile raamatukogulased ja nende sõbrad nii Tartu linnaraamatukogust, Eesti kirjandusmuuseumist, Poska gümnaasiumist kui ka Tartu erakoolist. Just viimasest oli jalga keerutama tulnud palju lapsi.

Ürituse üks eestvedajatest on linnaraamatukogu töötaja Tiina Sulg, kes rääkis, et idee raamatukogulastega tantsida tekkis tegelikult juba varem, kui populaarne oli eesliinitöötajate toetuseks loodud Jeruusalemma tants. Toona jäigi see aga autoriõiguste tõttu vaid mõtteks.

«Siis tuli välja, et oh-oh, see aasta kuulutatakse raamatukogude aastaks, et ikkagi tuleb see raamatukoguhoidjate tants ära teha ja siis me kuulasime erinevaid muusikaid ja leidsime, et see Singer Vingeri «Teadagi» on ikka kõige toredam muusika, mille järgi raamatukogulased võiksid tantsida. Küsisime luba ja nad olid kohe väga rõõmsalt nõus,» kirjeldas ta.

Peale loo valimist võeti ühendust Tähtvere tantsukeskusega, kellelt sobiv koreograafia telliti. «Palusime, et see oleks lihtne tants, mida ka need inimesed, kes muidu ei tantsi, saaksid sellega hakkama ja et neil oleks tore,» ütles Sulg.

Selgeks mõne päevaga

11-aastane Loola, kellel oli tantsus tähtis roll – õigel hetkel raamatute kokku korjamine, rääkiski, et tants oli lihtne ning tore. Seejuures ütles ta, et nad hakkasid tantsu harjutama alles teisipäeval. Ta lisas, et siis oli kõige olulisem ja parem õppetund see, et kõik võtaksid omale õhukesed raamatud, et Loola neid kanda jaksaks.

Tantsu autor Kertu Valjala sõnas, et kuna liigutuste harjutamiseks palju aega polnud ja kõigil iga liigutus meeles ei pruukinud olla, juhendaski ta kogu ligi paarisaja liikmelist gruppi. Samas leidis temagi, et tantsusammud on suures osas lihtsad ja ta kinnitas, et esinemine läks korda.

Ühtlasi on sõpruskonnad, grupid, kollektiivid ja organisatsioonid oodatud raamatukogude aastat tähistama tantsuaktsioonist osa võttes. Selleks tuleb tantsusammud selgeks õppida, jäädvustada oma tants videopildis, jagada seda Facebookis #raamatukogudeaasta2022 ja saata video stina.pley@nlib.ee .