Kaja Kallase sõnul sõltub Eesti majanduse edasine käekäik muu hulgas sellest, kas mujal maailmas jäädakse uskuma, et siin on turvaline.

Peaminister Kaja Kallas avaldas kolmapäeval Tartumaal ringsõitu tehes veendumust, et Eesti julgeolek on NATO liikmena tagatud sama hästi kui näiteks Norra oma. Küll aga pidi ta tunnistama, et Ukraina sõja mõjudega toimetulek saab olema kõva katsumus, sest koroonakriis on meid pigem kurnanud kui karastanud.