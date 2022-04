JÄRELEVAADATAV ⟩ Toimus rahvusvaheline Kultuurikompass «Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu»

Konverentsil arutasid loovisikud, poliitika kujundajad ja kultuurikorraldajad seda, kuidas kultuurikorraldus saab oma tegevust muuta keskkonnasäästlikumaks ning sealjuures avaldada positiivset mõju kogukondades ja ühiskonnas laiemalt.

Tartu 2024 programmiliini «Elu ja keskkond» juht Triin Pikk usub, et kultuurisündmustel on suur mõju keskkonnale. Küll lisas ta, et tasakaalu leidmine ja uute lahenduste kasutusele võtmine saab olema järgmiste aastate peamisi väljakutseid ja eesmärke.

«Üks viis keskkonnamõju vähendada on lähtuda sündmuste korraldamisel ühistest põhimõtetest. Teeme Eestis midagi enneolematut – 2024. aastal korraldab veerand Eestit ühtedel ja samadel keskkonnahoidlikel põhimõtetel tuhandeid sündmuseid. Oleme koostanud keskkonnahoidliku kultuurikorralduse juhendi, mida järgivad kõik ametlikku programmi kuuluvad sündmused,» selgitas Pikk.

Tänavuse rahvusvahelise Kultuurikompassi korraldajad leiavad, et kultuurivaldkond saab keskkonna kasuks palju teha. «Iga valdkonna panus kliimamuutuste leevendamisel ja koostöö nendega toimetulemisel on ülimalt oluline. Kultuurisektoris tähendab see nii kultuuripoliitiliste strateegiate, toetussüsteemide ülevaatamist ja täiendamist kui ka kultuurikorralduse praktikate muutmist,» rääkis Pikk.