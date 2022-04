Teedeinsener Marek Rannala: autode kultus tuleb lõpetada

Liikuvusagentuuri ekspert Marek Rannala, kes on hariduselt teedeinsener, ent nagu ise ütleb, mõttelaadilt enam mitte, on nõustanud Tartu linnavalitsust ühistranspordivõrgu uuendamisel, tema juhtimisel viidi läbi Süku parkimisvajaduse analüüs ja ta on linna rattateede kava üks autoreid.