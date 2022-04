GALERII JA VIDEO ⟩ Folkmuusik Kulno Malva esines paneelmajade vahel kastirattast ehitatud laval

Annelinna paneelmajade vahel toimus esinemine just seetõttu, et tuua kultuur lähemale sinna, kuhu see alati ei pruugi jõuda. Muusik Kulno Malva elab igapäevaselt looduse keskel metsas ning peab oluliseks rohelust ja loodussäästlikku mõtteviisi. «Eriti oluline on see praegu, sest kui vaadata, mis meie ümber toimub, on metsadesse heaperemehelikult suhtumine üha olulisem teema, millele tähelepanu pöörata,» rääkis Malva.

Ühtlasi kandis paneelmajade vahel esinenud pillimees esmakordselt ette rattalava loo «Rattaga roheliseks». Esmalt taamal uudistanud annelinlased võtsid värske muusikapala aplausiga vastu ning kolmanda loo ajal keerutati juba ka veidi jalga. Ehkki Malva ise rattalavaga pikemat sõitu pole teinud, kiitis muusik pealtnäha hapra lavakonstruktsiooni stabiilsust. «Loodan, et saan 2024. aastal taas sellel laval esineda,» sõnas moosekant.

Innovaatilise lavaratta pani kokku Austrias paikneva ettevõtte VeloConcerts juht, taanlane Jonas Skielbo, kelle sõnul võttis prototüübi loomine mitu aastat. Ta tõdes, et kuigi kolmekümne tuhande eurone hind võib tunduda jalgratta eest üsna krõbe, saab rattalava juba mitmes Euroopa linnas rentida ja lootis, et ka siinsed muusikud lihtsalt ja kiirelt transporditava lava omaks võtavad. «Selle ratta mõte on levitada kultuuri võimalikult loodussäästlikult, ent samas mugavalt. Võiksime vabalt päevas mitu esinemist korraldada, sest lava käib kokku ja lahti vaid mõnekümne minutiga,» kiitis Skielbo oma kätetööd.

Skielbo märkis, et kuigi Tartul on veel arenguruumi, saab vajadusel ka terve lava mahutava kastirattaga linnas liigeldud. «Ma olen pärit Taanist, kus on väga pikaealine rattakultuur ja väga paigas reeglid jalgrattaga liiklemiseks. Tartus on teed pisut kitsad, rattad ja autod sõidavad läbisegi, seega on arenguks veel ruumi. Aga õnneks on jalgratas sõiduriist, millega pääseb enam-vähem kõikjal liikuma,» tõdes rattameister.

Kontsert oli eelüritus neljapäeval ERMis toimuvale rahvusvahelisele kultuurikompassile «Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?», kus Euroopa keskkonna valdkonna tipud tulevad Eestisse, et otsida üheskoos keskkonnaprobleemidele võimalikke lahendusi.

Tartul on hindamatu võimalus olla suunanäitaja nii Eestis kui Euroopas keskkonnahoidlikus kultuurikorralduses ning 28. aprill Tartus on selle ambitsiooni esimene ametlik ühine samm Euroopas.