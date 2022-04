GALERII ⟩ President andis üle Eesti vanima muuseumi esimese direktori nimelised esimesed märgid

Märk ja sellega kaasnev statuut on kavandatud ja tehtud selleks, et tähistada Eesti vanima muuseumi 220. aastapäeva. Märgiga tunnustatakse loodusmuuseumi ja botaanikaaia töötajaid ning mujalgi tegutsevaid isikuid, kes on andnud silmapaistva panuse asutuse arengule ja eesmärkide täitmisele.