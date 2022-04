GALERII ⟩ Kodukohvikute päeval läksid Ukraina naiste küpsetatud pirukad nagu soojad saiad

Aadressil Kroonuaia 66 avas uksed Taevamanna lasteaias, mis oli samuti väga menukas. Tartu Luterliku Peetri kooli all tegutseva lasteaia kohvik oli menukas just oma rühma laste ja nende vanemate seas. Kohvikus müüdud Ukraina võileib müüdi esimesena läbi. Lasteaia õppealajuhataja Külvi Teder rääkis, et kohvik on olnud alati väga menukas ning on tore, et pärast paariaastast pausi taas uksed sai avada.