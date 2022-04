GALERII ⟩ Supilinna kiigeplatsipäeva lõpetas Metsatöll

Täna päeval on viimast päeva avatud Supika proovibaar, millel on kogu nädala vältel läinud üliedukalt. Leti taga toimetava Peedu sõnul on seni kõik õhtud olnud intensiivsed. Eilseks õhtuks võeti abikäsi juurdegi. Peedu arvas, et baari edu seisneb maja heas asukohas. Näiteks täna linnast kiigeplatsile suundujad pidid enamasti Supika proovibaarist mööda kõndima.