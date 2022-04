GALERII ⟩ A. Le Coqi juhataja Tarmo Noop asus õllemuuseumi avamisel baarmeni ametisse

Nagu väljapanekust linnasetorni juures lugeda, on A. Le Coqi nimi joogikaubandusettevõttena tarvitusele võetud 215 aastat tagasi, aastal 1807 Preisimaal. Ettevõtte arendamiseks asutati 16. mail 1912 Londonis aktsiaselts A. Le Coq Ltd ja Tartu õlletehas hakkas tegutsema selle tütarfirmana. 22. aprillil 1913 kinnitati AS Tivoli uueks nimeks AS A. Le Coq.