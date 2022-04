GALERII ⟩ Tänasest asub Lõuna-Eesti suurim jõusaal Taskus

Linnainimesi ühendav jõud

Tasku keskuses ei leidnud koroonapandeemia ajal konverentsikeskus piisavalt kasutust, mistap ongi tänasest nendes ruumides avatud uhiuus ja modernne Technogymi seadmetega varustatud treeningukeskus. Uhiuus treeningsaal on üle nelja aasta tegutsenud jõusaaliketi Gym! kuues tipptasemel saal Eestis. Senised rammuhallid on trennihuviliste poolehoiu võitnud eelkõige soodsa hinna, ööpäevaringse avatuse ja kvaliteetsete treeningseadmete tõttu.

«2018. aprillis avasime kõigi aegade esimese Gym! klubi just Tartus, nüüd täpselt neli aastat hiljem on meil suur heameel teha siin Emajõe kaldal jälle midagi ikoonilist – avada seni suurim ja uhkeim Gym! klubi kogu Baltikumis. Oleme oma meeskonnaga teinud selle nimel kõvasti tööd ning võin kinnitada, et siin on olemas kõik, mida üks trennihuviline soovida võib: alustades suure funktsionaalala ja treeningseadmete valikuga ning lõpetades ägedate visuaalidega saalis,» oli Gym Eesti OÜ tegevjuht Ats Lahi kindel, et Tasku jõusaal saab vähemalt sama populaarseks, kui on seni Veerikul olnud saal.

Ka Tasku juhataja Liiu Matikainen ütles Tartu Postimehele antud intervjuus, et suure spordiklubi tulek toob kaubanduskeskusse rohkem liikumist, kui seda võinuks teha konverentsikeskus, mis pandeemia ajal seisis suuresti tühjana. Ühtlasi avaldas ta lootust, et uue asukohaga jõusaal meelitab sportima nii mõnegi seni trennikauge inimese, sest klubi asukoht on selleks väga kutsuv. «Usun, et eriti rahul saavad olema need, kes meie kauplustes ja büroodes töötavad,» lausus ta.

Firma laieneb koos õlgadega

Konverentsikeskuse asemele loodud jõusaali avamisürituse programm oli täis meelelahutust ning autasustatud võistlusi, alustades sõudmisest, lõuatõmmetest ja lõpetades NOCCO kastihoidmise võistlusega, parimad said ka auhinnad. Avamise puhul on jõusaali külastus esimesel kolmel tunnil kõigile tasuta ja kiirematele liitujatele pakutakse ka soodustusi.