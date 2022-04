Kliinikuid ei tehta igal aastal, isegi mitte igal kümnendil. «See on suur väljakutse, vastutus, kohustus ja töö,» ütles TÜ kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juht Sander Pajusalu.

Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik ei ole tegelikult uus. See on loodud Eesti suurima pärilikele haigustele spetsialiseerunud üksuse ehk Tartu ülikooli kliinikumi ühendlabori kliinilise geneetika keskuse baasil, mis on sihikindlat töötanud juba 30 aastat.