Portugallasest vutitreeneri kolm hirmu olid külm ilm, kohalik toit ja libedus

Ilm on tõesti paremaks läinud, aga üldse mitte nagu Portugalis, seal on juba kuni 25 kraadi. Siiski mulle meeldis Eesti talv: sain kesklinnas uisutada ja käisin palju Kuutsemäel, suusatada mulle meeldib. Tõsi, nüüd on kevad ja loodan, et saan seda sama palju nautida kui talve.