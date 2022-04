Kiri: parem käsi ei tea, mida vasak teeb

Linnaarhitekt Tõnis Arjus leheloos: «Linnaehituslikult on mõistlik peita parkimine maa alla.» (TPM, 17.3.21).

Sotside lehelt: «Tihti küsitakse esmajoones, miks on vajalik parkla, aga vastus sellele on ilmne – seepärast, et Süku saab olema üks külastatavamaid asutusi linnas. /.../ Seega annab Süku võimaluse teha veel üks linnale oluline keskkonnasõbralik otsus. Nende parklakohtade mahus saame vähendada parkimiskohti vanalinna tänavatel ja rajada nende asemele päris korralikke rattateid, nii et inimestel saaks nii jalgsi kui ka rattaga olema mugavam linnas liikuda.»

Samas äsjase ERRi uudise põhjal on aru saada, et nüüd liigutakse parklast loobumise suunas – las pargivad eraparklates või mujal tänavatel, sest seal ju ruumi on!

Tartu linna liikuvusspetsialist Aksel Part: «Uuring näitas, et seal tegelikult ei ole parklat vaja. Uuring eelkõige vaatas parkimisvajadust, vaatas, millised on parkimis­võimalused piirkonnas, 500–600 meetri raadiuses, ja jõudiski järeldusele, et vabu parkimiskohti on südalinnas piisavalt ja eraldi parkimiskohti sinna vaja ei ole.»

Ja teise käega tõstab Tartu parajasti kesklinnas parkimistasusid, põhjendades seda järgnevalt. «Tulenevalt suurest parkimiskoormusest pikendatakse A ja B piirkonna tasulist parkimisaega /.../ ning tulenevalt kesklinna suurest parkimiskoormusest laupäeviti muudetakse A piirkonnas laupäeval ajavahemikus kella 11–17 (praegu on laupäeval parkimine tasuta) parkimine tasuliseks.»