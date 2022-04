GALERII ⟩ Auto kasutusloa võidab see, kes kõige kauem kätt masinal hoiab

Ürituse sisu on lihtne – võidab see, kes kõige kauem kätt autol hoiab. Sel korral on tudengipäevade korraldajatel varuks hunnik krutskeid, millega osalejaid proovile panna. «Võitja välja kuulutamine võib juhtuda kasvõi kell 4 hommikul, oleneb kaua võitja vastu peab. Igatahes oleme valmis ka 48-tunniseks jõukatsumiseks,» ütles Tartu Tudengipäevade meediajuht Ines Pütsepp.



Neliteist osalejat võtsid kohad sisse Tartu raeplatsile toodud hübriidsõiduki Toyota Yarise kõrval, kus selgitatakse välja see, kes uhiuue autoga järgmised kaks kuud ringi saab vurada. Esmalt tuleb võistlejail pidada vastu kolm tundi, seejärel on võimalik neil kümneminutiline paus teha, et näiteks tualetis käia. Kui alles on jäänud kümme võistlejat, kahaneb puhkepaus viiele minutile. Kogu aja peab parema käe peopesa toetama vastu autot, liigutada võib ainul sõrmi. Ükski muu kehaosa autole toetuda ei tohi ning ka magama on keelatud jääda.