GALERII ⟩ Tudengite kevadfestival sai hoo sisse pannkoogihommikuga

Kõiki tartlasi oodati kella kaheksast hommikul keskpäevani Raekoja platsile hommikusööki nautima, kus mitmed tudengiorganisatsioonid kostitasid linlasi pannkookide, tarta, pudru ja palju muuga. Kohvi pakkusid linnarahvale Tartu kõrgkoolide rektorid.



Kuigi nime järgi võiks eeldada, et üritusel pakutakse peamiselt pannkooke, on korraldaja Ines Pütsepa sõnul igal aastal üheks menukaimaks osaks pannkoogihommikust hoopis tatar, mida valmistavad täistaimsetest koostisosadest üliõpilased looduskaitseringist. «Järjekord on seal tavaliselt üsna lühike, aga ülimaitsvat toitu kiidetakse alati ja mõned ootavad pool aastat, et saaks kaks korda aastas seda maitsta,» teadis Pütsep.



Kuulus tatraroa valmistaja Harold Oja rääkis, et pigem on tegemist pajaroaga, sest lisaks tatrale on keedupotis mitmeid lisandeid. «Esmalt läheb potti hullumeelne kogus õli, seejärel sibul, porgand ja küüslauk, mida esmalt koos tatraga natuke röstime ja alles siis lisame vee,» tutvustas Oja retsepti, mida looduskaitseringi noored tavaliselt matkadel söövad. «Mingil hetkel lisandub sinna veel ka tomat ja kõige lõpus oad.»



Pannkoogihommikul olid kohal ka organisatsiooni Foodsharing liikmed, kes päästavad igapäevaselt toidukraami, mis muidu läheks äraviskamisele. Esimese kahe tunniga olid toidupäästjatel palju pakutavast kraamist juba otsas, ent smuutisid ja kaneelisaiu veel jagus. «Kõik siin on tehtud vabatahtlike poolt päästetud toidust ning on täistaimsed, ka smuutide tegemiseks oleme kasutanud päästetud kookospiima,» märkis vabatahtlik toidupäästja Sille Alabert.



Pärast pannkoogihommikut võtavad Raekoja platsil kell 14:30 koha sisse võistlusel «Käsi Autol» osalejad, kes jahivad Toyota Yarise kahekuulist kasutusõigust. Meeleoluka füüsilisi ja vaimseid võimeid proovile paneva ürituse eesmärk on kätt võimalikult kaua autol hoida, kulugu selleks kasvõi 48 tundi.



Laupäeval algava festivali esimesel päeval laulavad tudengid üle pika aja üheskoos Öölaulupeol, kus koos sõpradega saab karget kevadet nautida ja tunda Tartu vaimu. Linnarahvas ja tudengid on oodatud liituma ka Lumeparki liikuva avarongkäiguga, mis saab alguse kell 20 Raekoja platsilt.



Tartu Tudengipäevad toimuvad 22. - 30. aprillini. Festivali kavaga saab lähemalt tutvuda aadressil http://www.studentdays.ee/program.