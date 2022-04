Huvi kaitseliitu astumise vastu püsib kõrge, esmaspäeval leiab aset uus väbramisüritus

Kaitseliidu Põhja-Tartumaa malevkonna tegevliige Sander Silm vahendas, et värbamisüritusi ei ole läbi viidud ainult Tartus. Näiteks 4. aprillil tutvustasid nad Kaitseliiduga liitumise võimalusi Alatskivil. «Meeldivaks üllatuseks oli, et Alatskivi lossi saal huvilisi sedavõrd täis, et kõik ei mahtunud istuma,» meenutas Silm.

Silm selgitas, et on huvilisi, kes on kodutöö nii põhjalikult ära teinud, et küsivad väga spetsiifilisi küsimusi. «Inimeste huvi Kaitseliidu vastu on väga suur ja meie käest tihti küsitakse, kuna me jälle uue ürituse teeme,» sõnas Silm.

Esmaspäeval kell 18 alustab Kaitseliida Põhja-Tartumaa malevkond uue värbamisritusega Kaitseliidu Tartu maleva lasketiirus, aadressil Nooruse 9. (Tartu täiskasvanute gümnaasiumi maja, sissepääs hoovist).